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استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم من مخلفات “داعش” في بادية تدمر

قضى مدنيان وأصيب ثلاثة آخرين مساء أمس إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” في بادية تدمر في ريف حمص الشرقي.

ووفق ما نقلت وكالة “ ذكر مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة أنه وصل إلى المشفى 5 أشخاص مصابون بجروح وحروق مختلفة ناجمة عن انفجار لغم في منطقة جبل أبو رجمين شمال مدينة تدمر نحو 60 كم.

ولفت عودة إلى أن اثنين من المصابين فارقا  الحياة جراء الجروح والحروق البليغة فيما تتم متابعة حالة الأشخاص الثلاثة المصابين وأن حالتهم جيدة.

وبالتوازي مع ذلك قضى طفلان وأُصيب آخران يوم أمس جراء انفجار لغم من مخلفات المجموعات المسلحة في محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.

وكانت المجموعات المسلحة على مختلف انتماءاتها قد عمدت إلى زرع مئات الألغام قبل خروجها من المناطق التي كانت تخضع لسيطرتها قبل أن يستعيد الجيش السوري سيطرته عليها، في ظل مساعي متواصلة من الجهات المختصة لكشف أماكن تلك الألغام المنتشرة على امتداد الجغرافيا السورية.