استخراج مسمار من رأس رجل بمشفى مصياف

بيَّنَ المدير العام للهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني الدكتور "ماهر يونس"، أن المريض "ي ـ ح" وعمره 46 عاماً، راجع المشفى بقصة غريبة وخطرة، هي "دخول مسمار برأسه ".



وأوضح أن المريض من الناحية السريرية، كان واعياً ومتجاوباً، ولا يشكو من أي شكايات عصبية من خزل شقي أوحبسة.



ولفت إلى أنه على الفور أجريت له الاستقصاءات الطبية اللازمة، حيث تبيَّن بالصور الشعاعية والطبقي المحوري، وجود مسمار في الناحية الجدارية اليمنى قرب قمة الرأس، وتم استخرجه من دون أي اختلاطات، والمريض بحالة جيدة.