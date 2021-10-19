ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزنة الأميركية ما قدم الدعم للذهب رغم توجه بنوك مركزية لتخفيف إجراءات التحفيز الاقتصادي.



وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.7% إلى 1776.03 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1778.20 دولار للأوقية.



وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته خلال أسبوعين ما قلل من تكلفة الذهب للمشترين من حاملي العملات الأخرى.



كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ما خفض تكلفة شراء الذهب الذي لا يدر عائداً.



وقال نيكولاس فرابيل المدير العام العالمي في إيه.بي.سي بولين "على الرغم من أن الذهب مقيد داخل نطاق محدود، فإنه عندما يتجاوز 1760 دولار قد يرتفع إلى 1782 دولار وربما إلى 1800 دولار".



أما بخصوص المعادن الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.6% إلى 23.53 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.5% إلى 1050.84 دولار، فيما صعد البلاديوم 1.8% إلى 2051.22 دولار.