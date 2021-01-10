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إيران تجدد الدعوة للتعاون بين جميع دول المنطقة لمحاربة الإرهــاب

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة دعوة بلاده إلى التعاون بين جميع دول المنطقة لمحاربة الجماعات التكـفيرية والإرهــابية.

وقال خطيب زادة في تصريح اليوم إن “المذبحة التي راح ضحيتها 11 عاملاً في إقليم بلوشستان الباكستاني على يد تنظيم “داعـ.ـش” الإرهابي وغيرها من الأعمال الإجرامية تؤكد ضرورة أن يعمل العالم الإسلامي على منع استمرار دعم بعض الدول للجماعات التكــفيرية وإزالة كل الأسس الإيديولوجية لهذه الجماعات المتطرفة ووقف تمويلها والتكاتف للقضاء على العنف ضد الأبرياء”.

وكان تنظيم “داعــش” الإرهـابي أعلن مسؤوليته عن قتل 11 عامل منجم بعد اختطافهم في إقليم بلوشستان قبل أيام.