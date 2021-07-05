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إقلاع نحو 33 معملاً للكونسروة بدرعا

أقلع نحو 33 معملاً للكونسروة على مستوى محافظة درعا وذلك بالتوازي مع دخول محصول البندورة إلى الأسواق.

وتعمل المديرية مع الجهات المعنية لتزويد منشآت الكونسروة ببعض مستلزمات الإنتاج ولا سيما المازوت مبيناً أن طاقة المعامل تتراوح بين 70 و 200 طن يوميا من حبات البندورة.

وتعد مزايا إقلاع معامل الكونسروة متمثلة في تسهيل استلام إنتاج المزارعين من مادة البندورة و تخفيف تكاليف النقل والمواصلات و تقليل عمليات الكساد.
ويبلغ عدد منشآت الكونسروة المرخصة في درعا 43 منشأة بعضها متوقف جراء ظروف الحرب الإرهابية.