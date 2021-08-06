إصابة طفلة بجروح جراء ادخال يدها بماكينة اللحمة وهي تعمل.

ورد إلى قسم الإسعاف في "الهيئة العامة لمستشفى الشهيد ممدوح أباظة" أمس طفلة من سكان خان أرنبة تبلغ من العمر حوالي العام بحالة إسعافية بقصة دخول يدها في ماكينة فرم لحمة والماكينة قيد التشغيل وعصيان اليد داخل الماكينة قام الاهل بشكل فوري بفصل التيار الكهربائي عن الماكينة وإسعاف الطفلة مع جزء من الماكينة لعدم خروج اليد



قام الكادر الطبي والتمريضي مع الإستعانة بالكادر الفني في قسم الورشات بالهيئة وعبر إستخدام صاروخ قص المعادن بقص الجسم المعدني للماكينة من اتجاهين واخراج يد الطفلة وبعد تصويرها تبين وجود إصابات خفيفة بعظم اليد والاوتار حيث تم تقديم الخدمات العلاجية للطفلة في غرفة العمليات الإسعافية وإنقاذ يد الطفلة