أميركا تحشد مدمراتها لمواجهة غواصات روسية في المحيط الأطلسي

قرر "البنتاغون" حشد مجموعة القطع البحرية عند الشواطئ الشرقية للولايات المتحدة الأميركية "لمواجهة غواصات روسية" في المحيط الأطلسي.



وأفادت صحيفة معهد القوات البحرية الأميركية "أوسني نيوز" أنّ المجموعة تضم المدمرتين "الأكثر قدرة على القتال توماس هادنير ودونالد كوك". وستنضم إليهما المدمرة "ساليفانس" في كانون الثاني/يناير المقبل. ثم تنضم إلى المجموعة المدمرتان "كوب" و"غرافيلي".



"وستكون المدمرات مستعدة لتحقيق جميع المهام الموكلة لها بما فيها متابعة نشاطات روسية تحت الماء" في المحيط الأطلسي، وفقاً لما قاله قائد القوات البحرية الأميركية في المحيط الأطلسي، الأميرال بريندان ماكلين.



يشار إلى أنّ القوات البحرية الأميركية قررت أن تركز اهتمامها على المحيط الأطلسي "بسبب وجود غواصات روسية فيه". وبحسب الأميرال ماكلين، فإنّ "منافسينا يستمرون في تطوير إمكانياتهم لكي يهددوا بلادنا".



وكانت الولايات المتحدة أعادت أسطولها الحربي الثاني إلى الحياة في عام 2018 بسبب "تصاعد أعمال الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي". وقال قائد الأسطول الأميرال أندرو لويس إنّ "ساحل أميركا الشرقي لم يعد ملجأً آمناً".