مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين شمال سوريا
تركيا تُخلي نقطة مراقبة غرب حلب وتبدأ بتفكيك نقطة جديدة على أوتستراد حلب – دمشق
عشائر شرق الفرات تُعلن توجهها نحو توسيع المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي
القامشلي: 200 شاب ينضمون إلى صفوف القوات الرديفة للجيش
المقداد يتحدث عن تصاعد المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين التركي والأمريكي
عين عيسى .. اتفاقات هشة هذه بنودها
سورية تجدد إدانتها للانتهاكات الإنسانية في الجولان السوري المحتل
بدء إضراب عام في الجولان السوري المحتل ووقوع إصابات بين الأهالي جراء اعتداء الاحتلال عليهم
الجيش التركي ينسحب من نقطة مراقبة الراشدين
أنباء عن تفاهمات بين "قسد" وروسيا و الحكومة السورية في عين عيسى بريف الرقة
روحاني: العلاقات بين طهران ودمشق مستمرة بقوة
المقداد وخاجي يعبران عن ارتياحهما لاستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين
المقداد: اغتيال «سليماني» و«زاده» كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل و أمريكا
كلمة الرئيس بشار الأسد أمام علماء الدين في جامع العثمان بدمشق.
أهالي بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي يتظاهرون احتجاجاً على ممارسات ميليشيا (قسد)

أمريكا.. امرأة تنجو من السقوط في "نافثة بركانية"

قالت السلطات الأمريكية إن امراة من ولاية أوريغون كانت تتزلج على جبل هود الأسبوع الماضي، سقطت في فتحة بركان غطتها الثلوج، وتمكنت من النجاة من هذه الحادثة المرعبة. مكتب شرطة مقاطعة كلاكاماس، قال إن: كارولين سوندباوم، التي تملك من العمر 35 عاماً، كانت تتزلج مع زوجها على جبل هود "Mt. Hood" عندما سقطت في "نافثة بركانية"، وهي فتحة بالقرب من بركان تطلق البخار والغازات. 

وصرحت سوندباوم في مقابلة تلفزيونية بأنني «كنت أخاف أن أموت و الإحساس كان مثل شخص يسحب كرسياً من تحتك، كنت قلقة للغاية من أن الثلج سيسقط علي ويخنقني». 

وأكد المكتب أنه اندفع بعد ذلك لإنقاذها عن طريق إنزال حبل وإعادتها إلى بر الأمان، وإن سوندباوم أصيبت في كتفها، وهي محظوظة لأنها أبعدت في الوقت المناسب، فالنافثة البركانية بها هواء سام يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.