أمريكا.. امرأة تنجو من السقوط في "نافثة بركانية"

قالت السلطات الأمريكية إن امراة من ولاية أوريغون كانت تتزلج على جبل هود الأسبوع الماضي، سقطت في فتحة بركان غطتها الثلوج، وتمكنت من النجاة من هذه الحادثة المرعبة. مكتب شرطة مقاطعة كلاكاماس، قال إن: كارولين سوندباوم، التي تملك من العمر 35 عاماً، كانت تتزلج مع زوجها على جبل هود "Mt. Hood" عندما سقطت في "نافثة بركانية"، وهي فتحة بالقرب من بركان تطلق البخار والغازات.



وصرحت سوندباوم في مقابلة تلفزيونية بأنني «كنت أخاف أن أموت و الإحساس كان مثل شخص يسحب كرسياً من تحتك، كنت قلقة للغاية من أن الثلج سيسقط علي ويخنقني».



وأكد المكتب أنه اندفع بعد ذلك لإنقاذها عن طريق إنزال حبل وإعادتها إلى بر الأمان، وإن سوندباوم أصيبت في كتفها، وهي محظوظة لأنها أبعدت في الوقت المناسب، فالنافثة البركانية بها هواء سام يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.