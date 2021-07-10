لافرنتييف يحذر ” قسد” ويقول “الولايات المتحدة قد تنسحب من سورية بصورة مفاجئة”
مجلس الأمن يمدد "آلية إدخال مساعدات إنسانية"...وسورية ترى فيه انتهاكا لسيادتها
اختتام الجولة الـ16 من أستنة والحكومة السورية تعلق: كان يمكن أن تكون مخرجاتها أفضل
الأردن يعرقل عبور الشحنات والأشخاص ورئيس حكومته يدعو إلى تشغيل معبر جابر مع سورية بكامل طاقته
مخترع سوري يعلن عن منظومة التدفئة الهيدروجينية الخضراء
دمشق أمام تحدّي «الجنوب»: طريق شائكة لإحياء التسويات
توقعات برفع سعر ربطة الخبز قريباً بنسبة قد تقارب 100%
رفع سعر ليتر بنزين أوكتان 95 إلى 3000 ليرة سورية
توقعات بارتفاع سعر ليتر المازوت لأكثر من 100%
لافرنتييف:إيصال المساعدات عبر الحدود في سورية تجاوزت فائدتها
«درعا البلد» غير محاصرة وما يجري ترويجه تحريض ممنهج
البحث في أسباب عظمة العرب وانحطاطهم
4 انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة أميركية في دير الزور
واشنطن تكلف خارجيتها بالملف السوري بدلاً من مجلس الأمن القومي
مسلحي بلدة “الهامة” بريف دمشق يسلمون سلاحهم للدولة

أعراض على اللسان قد تكون مؤشرا على الإصابة بالسرطان

كشف خبراء بريطانيون عن ثلاثة أعراض قد تكون مؤشرا على الإصابة بسرطان الفم.

وذكر الخبراء في منظمة Cancer Research UK أن أحد هذه الأعراض يكمن في ظهور التهاب بشكل نقطة بيضاء أو حمراء يستمر على مدى وقت طويل على لسان الشخص أو تحته، داعين من يعانون ذلك إلى استشارة الطبيب.

وأشار الخبراء إلى أن مؤشرا محتملا آخر على المرض الخطير يكمن في ظهور قرحة أو ندوب لا تختفي تلقائيا.

كما يتمثل العرض الثالث في حدوث نزيف باللسان، إذا عضه صاحبه صدفة خلال المضغ.

وحذر الأطباء من زيادة خطر الإصابة بسرطان الدم لدى المدمنين على الكحول والمدخنين ومرضى فيروس الورم الحليمي البشري.