«تموين دمشق» تدرس «أسعاراً جديدة» للخبز السياحي والصمون

بالتزامن مع استمرار أزمة الخبز المدعوم وانتظار المواطن لساعات طويلة من أجل الحصول عليه، ارتفعت أسعار باقي أنواع الخبز بشكل كبير، حيث بلغ سعر ربطة الخبز السياحي من الحجم الكبير 1800 ليرة، والحجم الوسط 1000 ليرة.



وارتفع سعر كيلو خبز الصمون ليصل إلى 2000 ليرة، وبيع كل ثمانية قطع منه بالسمسم ومغلفة بسعر 1300 ليرة.



وارتفع سعر رغيف خبز التنور الحجم الكبير ليصل إلى 150 ليرة، وسعر الرغيف الوسط 125، وبلغ سعر ربطة الخبز المشروح 800 ليرة ليصبح بذلك سعر الرغيف الواحد منه 2000 ليرة، ووصل سعر ربطة أقراص خبز الذرة المكون من ستة أقراص 400 ليرة



مدير تموين دمشق "عدي شبلي" قال لإحدى الصحف المحلية، إن «هناك ارتفاعاً كبيراً بأسعار الخبز السياحي والصمون والسكري وذلك وفقاً للنشرة الصادرة بهذا الشأن في عام 2019».



وأضاف الشبلي أن «نشرة جديدة ستصدر افتراضاً الشهر القادم تضع أسعاراً للخبز السياحي والصمون والسكري وفقاً لتكاليف الإنتاج وأن هذه النشرة مطروحه للنقاش أمام المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق»