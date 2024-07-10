أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف أن الجيش الروسي نفذ سلسلة من الهجمات على أهداف إستراتيجية تابعة للقوات الأوكرانية، مشيراً إلى أن هذه الضربات أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل في صفوف هذه القوات.

ونقلت سبوتنيك عن ليبيديف قوله في تصريح اليوم: “في مقاطعة زابوروجيه، تم استهداف قرية بيلينكويي بالقرب من محطة نيبولون، حيث يتم تخزين معدات عسكرية كما أنه توجد مبان لثكنات عسكرية “، مضيفاً: “إنه سمعت ثلاثة انفجارات في مدينة ريفني بجانب المطار”.

ووفقًا للمنسق السري، يوجد على أراضي مطار ريفني مركز خدمة للطائرات الخفيفة، حيث يتم الآن تجميع الطائرات المسيرة، وتخزين المعدات في حظائر بالمنطقة، كما يقع مجمع فنادق صوفيا هناك، حيث غالباً ما يتم إيواء المرتزقة الغربيين.

وأشار ليبيديف إلى أن القوات الروسية استهدفت سنيغيريفكا التي توجد فيها أعداد كبيرة من القوات الأوكرانية، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تنقل العديد من القتلى والجرحى إلى المستشفى.