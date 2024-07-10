مقتل 18 شخصاً جراء تصادم حافلة وصهريج شمال الهند

10-07-2024

مقتل 18 شخصاً جراء تصادم حافلة وصهريج شمال الهند

قتل 18 شخصاً على الأقل وجرح 19 آخرون، جراء تصادم بين حافلة وصهريج لنقل الحليب في ولاية أوتار براديش شمال الهند.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير الشرطة المحلية ذو الفقار علي قوله في تصريح اليوم: “اصطدمت حافلة كانت في طريقها إلى العاصمة نيودلهي من ولاية بيهار الشرقية بالناقلة من الخلف، ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً وإصابة 19 آخرين”.

وحسب السلطات المحلية أدت حوادث السير التي تشهدها الطرقات الهندية إلى مقتل 168 ألف شخص في عام 2022.

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