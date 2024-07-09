وفاة عائلة سورية جراء حريق في شقتهم بالكويت

توفيت عائلة سورية مؤلفة من خمسة أفراد إثر اندلاع حريق في شقتهم السكنية بمنطقة الفروانية في الكويت، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية.

تفاصيل الحادث

ذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية أن الحريق تسبب في وفاة الأم في مكان الحادث، بينما تم نقل بقية أفراد العائلة، بما فيهم طفلان، إلى المستشفى بواسطة فرق الطوارئ الطبية.

وأضافت الصحيفة أن بقية أفراد العائلة فارقوا الحياة لاحقًا في المستشفى، وتم نقل جثثهم إلى الطب الشرعي وتسجيل القضية.

خلفيات الضحايا

نعت شبكات إخبارية سورية محلية العائلة، مشيرة إلى أن أفرادها ينحدرون من دير الزور شرقي سورية.

العائلة تتكون من علي جاسم المحمد العلي الحنيش وزوجته وأطفاله.



تحقيقات جارية

السلطات الكويتية قامت الشهر الماضي باعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم بجريمة قتل غير متعمد، وذلك ضمن تحقيق قضائي للكشف عن ملابسات الحريق الذي أسفر عن وفاة خمسين عاملاً أجنبياً، معظمهم من الجنسية الهندية.

إحصاءات السكان السوريين في الكويت

وفقًا لبيانات “الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء” الصادرة في يناير 2019، يبلغ عدد السوريين المقيمين في الكويت 146 ألفاً، ومعظمهم يقيمون هناك منذ ما قبل عام 2011.

كما بلغ عدد السوريين العاملين في الكويت رسميًا 63,680 شخصًا، بينهم 7,233 من الإناث، ما يشكل 3.2% من نسبة اليد العاملة في البلاد.

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