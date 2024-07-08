12 سوريا يلقون حتفهم بسبب العطش في صحراء جزائرية

أفادت مصادر في سوريا بوفاة 12 شخصًا، بمن فيهم طفل، بسبب العطش الشديد في صحراء الجزائر، بعد أن تعطلت سيارتهم خلال رحلتهم المتجهة من ليبيا إلى أوروبا.

ذكرت مواقع التلفزيون السوري أنه تم العثور على الجثث بالقرب من سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع باللون الأبيض في منطقة حاسي بلفور، بعد أن كانت تلك المجموعة قد فُقدت في وقت سابق.

الفرق الإنقاذ هرعت إلى الموقع وتم نقل الجثامين إلى مصلحة حفظ الجثث في مستشفى برج عمر إدريس تبين أن سبب الوفاة الرئيسي كان العطش والضياع في ظروف جوية قاسية، كما تم نشر تسجيلات مصورة تظهر جثث الضحايا المتناثرة بجانب السيارة وبعيدًا عنها.

في سياق متصل، نفذت السلطات الجزائرية عمليتين ضد شبكتين إجراميتين متخصصتين في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حيث تمكنت من توقيف 39 شخصًا ووقف نشاطهم الإجرامي الذي يشمل النصب والاحتيال على الشباب، وذلك بعد تحقيقات استمرت لأكثر من 3 أشهر.

سبوتنيك عربي