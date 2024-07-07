خسائر جيش الاحتلال في غزة ترتفع

تواصل المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى منذ 9 أشهر، ومعاركها الضارية مع قوات "جيش" الاحتلال المتوغلة عند محاور القتال كافة في قطاع غزة، محقّقةً المزيد من الخسائر البشرية في صفوفها.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أقرّ "جيش" الاحتلال، الأحد، بمقتل ضابط، يعمل قائد سرية في كتيبة سلاح الهندسة "601" التابعة له، مُشيراً أنّه سقط خلال المعارك في جنوبي قطاع غزة.

وبمقتل الضابط، يرتفع عدد قتلى "جيش" الإسرائيلي في معارك قطاع غزة إلى 680 ضابطاً وجندياً منذ السابع مع تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما نشرت وسائل إعلامٍ إسرائيلية تحت بند "سُمح بالنشر".

كما أقرّ الاحتلال، تحت وطأة شدّة المعارك جنوبي قطاع غزة، بإصابة قائد الكتيبة "52" في "جيشه"، بجروحٍ خلال الاشتباكات، معلناً أنّه يحمل رتبة عقيد.

وفي سياقٍ متصل، أقر "الجيش" الإسرائيلي بإصابة جندي من جراء إطلاق صواريخ أُطلقت من لبنان في اتجاه الجليل، شمالي فلسطين المحتلة.

وبالتزامن تحدّثت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي عن إصابة 4 أشخاص على الأقل، بينهم أميركي و3 مستوطنين، من جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان في اتجاه "زرعيت" في الجليل.

المقاومة تواصل عملياتها

وفي اليوم 275 من طوفان الأقصى، أعلنت المقاومة الفلسطينية عن سلسلة عمليات نفذتها في عدّة محاور قتال في قطاع غزّة.

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استهدفت دبابة "ميركافا 4"، وناقلة جند إسرائيليتين، بقذائف "الياسين 105"، وسط حي تل السلطان في مدينة رفح، جنوبي القطاع، وهناك أيضاً، استهدفت القسّام دبابة "ميركافا 4" بالعمل الفدائي باستخدام عبوة "شواظ".

كما استهدافت دبابة "ميركافا 4"، بقذيفة "الياسين 105"، في شارع بغداد في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت خوضها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال، بالأسلحة المناسبة والمضادة للدروع، في مناطق التوغل غربي مدينة رفح.

واستهدفت أيضاً الجنود الإسرائيليين المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها، كما استهدفت جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية، وذلك بقذائف "الهاون".

وفي عملية مشتركة مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، استهدفت السرايا تحشدات الاحتلال في موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية.

بدورها، أكدت كتائب شهداء الأقصى خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية، بالأسلحة المناسبة، في محور القتال غربي مدينة رفح.

واستهدفت تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية داخل معبر رفح ومحيطه بعدد من قذائف "الهاون" النظامي، وتمركزاً آخر لآليات الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، برشقة صاروخية من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

من جهتها، أعلنت كتائب المقاومة الوطينة - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهدافها قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية بقذائف "الهاون".