فوتوغراف يحصد جائزة أفضل فيلم قصير في "شورت أفريقيا"
انتزع الفيلم السوري الروائي القصير “فوتوغراف” للمخرج السينمائي السوري المهند محمد كلثوم، جائزة أفضل فيلم روائي قصير في المسابقة الرسمية ” شورت أفريقيا 2024″ لمهرجان سينيلا الدولي للسينما الأفريقية والعالمية بفيرونا ، الذي اختتم فعاليات دورته 43 مساء يوم 29/06/2024 في مدينة فيرونا الإيطالية .
تدور أحداث فيلم فوتوغراف حول تأثيرات الحرب السورية و ما بعد الحرب على الطفل السوري والعمالة التي تفرض عليهم للوقوف إلى جانب عائلاتهم لتقديم الدعم المالي لهم مقابل الاستغناء عن حقوقهم التعليمية, ويتحدث عن الأثر الذي تعرضوا لهُ فيما بعد الحرب إضافة إلى أنه يطرح منعكسات الأزمة وصراع الإنسان على البقاء.
يذكر أن الفيلم من بطولة كل من الفنانين سليمان الأحمد – غالب شندوبة – جمال العلي – صفوح ميماس – عتاب أبوسعدة وكتابة بثينة نعيسة ،ومن انتاح المؤسسة العامة للسينما.
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