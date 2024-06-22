من هو كيوان حكيم زاده القائد الأمريكي من أصول إيرانية  في سنتكوم؟

عينت الولايات المتحدة الأدميرال كيوان “هاك” حكيم زاده قائداً للمجموعة الهجومية الثانية في الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).

وأكدت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة “إكس” أن المجموعة الهجومية الثانية الآن تحت قيادة قادرة وكفؤة.

يعود تاريخ تأسيس هذا الأسطول إلى عام 1931، ويضم 9 أسراب، ويعمل حالياً كجزء من الأسطول الخامس الأمريكي في الشرق الأوسط.

تتمثل مهمته الرئيسية في دعم أمن واستقرار الحركة البحرية في المنطقة. كما أن هذا الأسطول شارك في العمليات الأمريكية ضد تنظيم داعش في عام 2014.

ولد الأدميرال حكيم زاده في ولاية تكساس في الستينيات لأب إيراني وأم أمريكية، وانتقل إلى إيران في طفولته، لكنه عاد إلى الولايات المتحدة مع عائلته بعد الثورة الإيرانية في عام 1979.

حصل حكيم زاده على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كارنيجي ميلون، ثم انضم إلى فيلق التدريب البحري الأمريكي في عام 1992.

كما نال درجات الماجستير من جامعة أولد دومينيون، وكلية الحرب البحرية، وكلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة.

طوال مسيرته المهنية، شغل حكيم زاده مناصب قيادية في عدة أسراب بحرية على متن السفن يو إس إس هاري ترومان، ويو إس إس ماونت ويتني، ويو إس إس جون سي.

كما عمل كمحلل حرب الضربات ومساعد تنفيذي في المهام العسكرية للبنتاغون.



وقد سجل الأدميرال حكيم زاده أكثر من 3100 ساعة طيران، وحاز على عدة أوسمة تقديرية، منها وسام جوقة الاستحقاق، والنجمة البرونزية، وميدالية الخدمة المتميزة للدفاع.



إرم نيوز