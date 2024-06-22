المهنة لص وفي أوقات الفراغ عامل صحية في المجتهد

تقدم مواطن إلى قسم شرطة الميدان بدمشق بادعاء حول سرقة مصوغات ذهبية من منزله في منطقة المجتهد.

بعد البحث والمتابعة، تم التوصل إلى المشتبه به الرئيسي (أحمد، ل)، الذي يعمل كعامل صحي وكان قد دخل المنزل لأعمال تمديدات صحية.

تم اعتقاله واعترف بارتكابه الجريمة، حيث قام بسرقة خمسة خواتم وطوق وحلق، ومغافلة أصحاب المنزل.

تم استرداد جميع المصوغات المسروقة وتسليمها لصاحبها.

في سياق متصل، تم استلام شكاوى أخرى في القسم بشأن دخول أشخاص مجهولين لمنازل، عيادات طبية، ومحلات تجارية في الليل وسرقة محتوياتها.

بفضل كاميرات المراقبة، تم التعرف على أحد المتهمين واعتقاله وهو يستقل مركبة من نوع سوزوكي.

اعترف بقيامه بسرقة عدة منازل ومحال تجارية بالتعاون مع آخرين متوارين عن الأنظار.

تم حجز المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، وسيتم تقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

صاحبة الجلالة