وفاة عروس مصرية بعد انتهاء حفل زفافها

شهد مركز بني مزار بمحافظة المنيا في جنوب مصر حادثة مأساوية حيث توفيت عروس بشكل مفاجئ خلال حفل زفافها، وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض.

فوجئ الحضور خلال مراسم الزفاف في إحدى كنائس المدينة بشعور العروس، التي تُدعى نانسي، بضيق شديد في التنفس. وعلى الفور، تم نقلها إلى أحد المستشفيات، لكنها فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وبعد الفحص الطبي، تبين أن العروس كانت في بداية العقد الثاني من العمر، وتعرضت لأزمة قلبية مفاجئة بعد انتهاء حفل زفافها، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وأكدت النيابة العامة عدم وجود شبهة جنائية، وأصدرت قرارًا بدفن الجثة.

العربية نت