أفظع حريق في تاريخ الكويت يخلف 50 ضحية

أعاد الحريق الكبير الذي اندلع في مبنى مكون من ستة طوابق في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي جنوب الكويت، والذي أودى بحياة نحو 49 من العمال الأجانب، إلى الأذهان ذكريات أحد أسوأ الحرائق في تاريخ الكويت.

ففي عام 2009، شهدت الكويت حريقًا مأساويًا أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا، في حادثة اشتهرت باسم حريق “عرس الجهراء”.

وفي تلك الحادثة، قامت امرأة تُدعى نصرة العنزي بإشعال النار في خيمة عرس زوجها في منطقة العيون بمحافظة الجهراء.

حيث قامت بصب البنزين على الخيمة وأضرمت فيها النار بينما كان الناس يحتفلون داخلها، ما أدى إلى مقتل العشرات.

فيما بعد، صدر حكم بالإعدام شنقاً على نصرة العنزي في عام 2017، بعد إدانتها بالجريمة التي راح ضحيتها العديد من النساء والأطفال الأبرياء الذين كانوا في الزفاف.

كما شهدت محافظة الجهراء حريقًا آخر في عام 2008، عندما اندلعت نيران في مستشفى الجهراء بسبب تماس كهربائي، وتسللت النيران إلى قسم الأطفال.

الحريق الذي وقع أمس الأربعاء في منطقة المنقف أدى إلى مقتل 49 عاملًا في مبنى كان يضم حوالي 200 عامل، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية.

وتعتبر المنطقة مكتظة بالعمال الأجانب، ما زاد من حجم الكارثة.

وقد أكد وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف الصباح، أنه تم التحفظ على مالك المبنى للتحقيق في أي تقصير أو إهمال قد يكون تسبب في الحريق.

وشدد على أنه أمر البلدية ببدء إزالة العقارات المخالفة اعتباراً من يوم غد، دون سابق إنذار للمخالفين، وتعهد بالعمل على حل مشكلة تكدس العمالة في بعض المباني.

العربية نت