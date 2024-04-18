أصحاب المنازل العربية في دمشق القديمة يشكون انتشار الخنافس

لقد وردت شكاوى من سكان منطقة حي شارع الأمين في دمشق القديمة إلى بشأن انتشار كثيف لحشرات الخنافس، بأعداد كبيرة، مما أثار تساؤلات حول إمكانية رش المنازل العربية للتخلص منها أو هل يجب أن يقتصر الرش على الشوارع والأحياء؟

مصدر في الشؤون الصحية بمحافظة دمشق أفاد أنه في حالة عدم اشغال المنزل ولكن تعترض حشرات تؤذي الجوار، يتطلب الدخول إليه إذناً من النيابة العامة وفقاً لموقع أثر برس.

أما في حال كان المنزل مأهولًا، فهناك عدة طرق للتواصل، سواء من خلال تقديم طلب للبلدية للتنسيق مع المحافظة أو الاتصال مباشرة بمديرية الشؤون الصحية على الرقم 0112239244.

أحد سكان دمشق القديمة أكد بعد التواصل مع مديرية الشؤون الصحية وتقديم الشكوى، تم إعلامهم بأنه سيتم رش المنازل والمنطقة المحيطة بها في الأحد المقبل.

كان قحطان الإبراهيم، مدير الشؤون الصحية في دمشق، قد أكد سابقًا أن حشرات الخنافس يتم معالجتها بالرش، ولكن يجب تجنبها قدر الإمكان وعدم قتلها، حيث تلعب دورًا مهمًا في المحافظة على التوازن البيئي، مشيرًا إلى عدم ضررها وعدم قدرتها على الإيذاء.

أوضح الإبراهيم أن ارتفاع درجات الحرارة هو السبب وراء ظهور هذه الحشرات في هذه الأيام، مشيرًا إلى أنها أمر طبيعي.

وبدأ قسم رش المبيدات بمديرية الشؤون الصحية في دمشق بأعمال الرش الرذاذي والضبابي للمبيدات الحشرية في المدينة وأحيائها، وذلك وفقًا لبرنامج مكافحة الحشرات في هذا الوقت من العام، والذي يشمل جميع أحياء المدينة ومناطقها.