إيران لم تستخدم أقوى مسيّراتها.. تعرّف على أسطول المسيرات الإيراني

تمتلك إيران مجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار للإستطلاع والهجوم، تتفاوت قدراتها في المدى، وساعات التحليق، والحمولة الانفجارية.

بعد الهجوم الذي نفذته على إسرائيل باستخدام المسيرات والصواريخ، أكدت طهران عزمها على الرد بقوة في حال تعرضت لرد إسرائيلي، مما يشير إلى وجود مسيرات ذات قدرات تدميرية وتكتيكية تفوق تلك التي استخدمتها إسرائيل.

وتتضمن هذه الطائرات “شاهد 129” للإستطلاع والهجوم، “شاهد 136” الانتحارية، “شاهد 149″، “مهاجر 10″، و”كامان 22″، كل منها بقدرات فريدة تتنوع بين السرعة والمدى والحمولة الانفجارية.

الجيش الإسرائيلي أفاد بأن إيران نفذت هجومًا يتضمن أكثر من 300 تهديد مختلف، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

RT