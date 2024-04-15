المركز الوطني للزلازل يرصد 4 هزات أرضية خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني للزلازل في سورية أمس السبت عن تسجيل 4 هزات أرضية حتى الساعة 8 صباحًا.

ووفقًا للمعلومات التي نشرها المركز على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، فقد سُجّلت هزة في الساعة 9:11 صباحًا شمال شرق حمص، عمقها 55 كم وبقوة 2.5 درجة ريختر.

وفي الساعة 2:40 بعد الظهر، سُجّلت هزة أخرى شمال غرب حلب، عمقها 100 كم وبقوة 2.3 درجة ريختر.

كما تم رصد هزتين أرضيتين أخريين، الأولى جنوب غرب إدلب، عمقها 48 كم وبقوة 2.1 درجة ريختر في الساعة 6:46 مساءً، والثانية وسط تركيا، بقوة 3.8 درجة ريختر في الساعة 6:48 مساءً أمس.