وفاة امراة وإصابة 4 أشخاص جراء حادث سير وقع على أوتستراد اللاذقية/دمشق

07-04-2024

وفاة امراة وإصابة 4 أشخاص جراء حادث سير وقع على أوتستراد اللاذقية/دمشق

في حادث سير مأساوي على طريق اللاذقية/دمشق، بعد جسر جبلة، فجر اليوم، توفيت امرأة وأصيب 4 أشخاص آخرين.

وأفاد الدكتور قصي خليل، مدير المشفى الوطني في جبلة، بأن عناصر الإطفاء في جبلة قاموا بجهود جبارة لانتشال الأشخاص العالقين داخل السيارة، ونقلهم إلى المشفى حيث تلقوا العلاج الضروري.

وأوضح مدير المشفى أن الإصابات كانت بسيطة محدودة بالرضوض والكسور، فيما وصلت المرأة المتوفاة إلى المشفى في حالة وفاة، علماً أنها تبلغ من العمر 42 عاماً.

سانا

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