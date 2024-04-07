رشقة صاروخية تدك قاعدة للجيش الأمريكي في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا

دكت رشقة صاروخية، أمس السبت، قاعدة الجيش الأمريكي في حقل “كونيكو” للغاز في ريف محافظة دير الزور الشمالي، شرقي سوريا.

واستهدفت رشقة صاروخية في سوريا، القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي بشكل مباشر، اليوم السبت 6 نيسان/ أبريل الجاري”.

وسُمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، دون الحصول على معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية، حتى اللحظة، ويعتبر هذا الهجوم هو لأول الذي تتعرض له القاعدة منذ فترة ليست بقصيرة، تصل لمدة شهر.

وتشهد المنطقة المحيطة بالقاعدة تحليقا كثيفا للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي.

وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، استهدفت الفصائل المسلحة العراقية قاعدة الجيش الأمريكي بحقل “العمر” النفطي في ريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سورية، برشقه صاروخية، حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل، كما تم استهداف حقل “كونيكو” بسرب طائرات مسيرة انتحارية.

ومنذ تاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بأكثر من 150 هجوما على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي، منها 36 هجوما على قاعدة حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي.