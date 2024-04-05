الحرارة إلى انخفاض وأجواء ربيعية معتدلة

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في كافة المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع احتمال تشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 60 كيلو متراً في الساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات عشوائية خفيفة من المطر في المناطق الشمالية الغربية والساحلية.