الحوالات الخارجية تعيل نصف السوريين وتغطي 40% من المستوردات

قالت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي، إن شرائح الناس سواء الواقعين تحت خط الفقر الأعلى أو الأدنى أو القريبين من خط الفقر، هي أكثر من 80% حسب تقديرات جهات ومنظمات دولية.

وأضافت عاصي: أما الأسر المستفيدة من الحوالات وبالاعتماد على التقديرات لعدم وجود إحصائيات رسمية ولأن قسم كبير من الحوالات مازال يصل بالطرق غير النظامية، يمكن القول بأنه ما يزيد عن 50% من السكان يعتمدون على الحوالات، وتعتبر مصدر دخل أساسي يعين هذه الأسر على متطلبات المعيشة الأساسية والضرورية.

وتابعت عاصي لموقع داما بوست: الحوالات الخارجية تعتبر بمثابة الصادرات لأنها تؤمن القطع الأجنبي الذي يستخدم في تمويل المستوردات بكافة أشكالها، لذلك فإنها تشكل المورد الأهم للاقتصاد الوطني وخاصة بعد أن تراجعت حصيلة الموارد الأخرى من العملات الصعبة سواء من الصادرات أو النفط أو المؤسسات العامة.

وقالت: إذا كانت الحصيلة اليومية للحوالات الخارجية تقدر بحدود 6_7 مليون دولار يومياً، ما يعادل حوالي 2 مليار دولار سنوياً، فإنها ستغطي 40% تقريباً من المستوردات التي تبلغ حوالي 4_ 5 مليار دولار.