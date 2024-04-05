40 ألف يتيم في دمشق.. والحكومة لا تقدم المازوت والغاز بالسعر المدعوم

طالبت الجمعيات العاملة في مجال رعاية الأيتام بدمشق بضرورة عودة الدعم الحكومي لحوامل الطاقة ومعاملتهم بشكل خاص نظراً للدور الاجتماعي الذي تقوم به.

وأكدت الجمعيات، عدم حصولهم على مادة مازوت التدفئة خلال موسم الشتاء، مع وجود معاناة تأمين مواد الغاز والبنزين، وإن وجدت فيحصلون عليها بتكلفة تتجاوز الـ12600 ليرة للمازوت، و80 ألف ليرة لأسطوانة الغاز.

وأكد عدد من مديري دور الأيتام والمعنيين فيها، لصحيفة الوطن، وجود صعوبات على صعيد التمويل وتأمين المحروقات والخبز نظراً لعدم تقديمها بالسعر المدعوم، بما فيه غلاء الأسعار وقلة المدرسين الأكفياء، منوهين بضرورة تقديم الدعم الكافي لكل الجمعيات للقيام بأنشطتها ومبادراتها ودورها المطلوب على أكمل وجه.

يذكر أنه ووفق الإحصائيات الرسمية، يوجود نحو 40 يتيماً مقيماً في دور الأيتام بدمشق، إضافة إلى الأيتام ممن يتم رعايتهم خارجها، مع التأكيد على أن النسبة الأكبر من الأيتام هم في جمعية التميز.