ارتفاع أسعار الكهرباء سيوقف أغلبية المعامل

حذر عبد اللطيف حميدة، نائب رئيس غرفة صناعة حلب، من توقف معظم المصانع، إن لم تكن كلها، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية.

ووجه حميدة نداءً عاجلاً إلى رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الاقتصادية ووزير الكهرباء، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، محذرًا من وقوع كارثة حقيقية.

وأكد حميدة أن الصناعة تعاني من ظروف صعبة وغير صحية، حيث فقدت قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية وتواجه صعوبات في التصدير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

وأوضح أن السوق المحلية غير قادرة على استيعاب الإنتاج بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن وفقاً لموقع المشهد أونلاين.

وأكد حميدة أهمية الكهرباء كعامود أساسي للإنتاج، مشيرًا إلى أنها تعتبر عصب الصناعة، وأن أسعارها يجب أن تكون مناسبة لتسهيل استمرارية العمل والإنتاج.

وشدد على أن الطاقة البديلة لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، لأنها غير قادرة على تلبية الاحتياجات خلال فترات معينة من السنة مثل فصل الشتاء أو الليالي.

وختم حميدة منشوره بالتأكيد على ضرورة مراجعة فورية لأسعار الطاقة الكهربائية وتخفيضها بشكل يحقق المصلحة الوطنية ويدعم الصناعة والتصدير، معربًا عن أمله في أن يتخذ القرارات اللازمة قبل وقوع أي كارثة محتملة.