التلفزيون الإيراني: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 بينهم 6سوريين

قام التلفزيون الإيراني بالكشف عن ارتفاع عدد ضحايا في الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 شخصًا، من بينهم 7 عسكريين إيرانيين و6 مواطنين سوريين.

وفي الأمس، أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري عن استشهاد الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، إلى جانب خمسة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف قنصلية إيران في دمشق.

وقد أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية، نظرًا لدعمها المستمر لإسرائيل، بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي وقت لاحق، أعلن مسؤولان أمريكيان أن إدارة الرئيس جو بايدن قد أبلغت طهران مباشرة بأنها لم تكن على علم بالضربة التي تعرضت لها القنصلية الإيرانية في دمشق، مؤكدين عدم وجود صلة لواشنطن بالحادث.