ملخص للانتخابات المحليه التركية
_ لأول مره منذ 1977 يحصل حزب CHP على المركز الأول في كافة عموم تركيا
_ في أهم ولايتين في تركيا " إسطنبول وأنقره " والتي انتزعها حزب CHP من حزب العداله في الانتخابات الماضيه 2019
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هذه المره لم يكتفي حزب CHP بالفوز ببلدية انقره واسطنبول الكبرى فقط بل فاز بالأغلبيه في " مجلس البلديه"
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" في الانتخابات الماضيه 2019 الناخبين صوتوا لحزب CHP للفوز برئاسة بلديتي اسطنبول وانقره ولكنهم منحوا الأغلبيه لحزب العداله في المجلس البلدي
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" معلومه " كل ولاية يوجد بها مجلس بلدي " المجلس البلدي اشبه بالبرلمان وأعضاءه يكونون من رؤساء المدن داخل الولايه
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مثلا في اسطنبول هناك بلدية كبرى اسمها بلدية اسطنبول الكبرى
وفي كل مدينه داخل اسطنبول توجد بلدية صغرى ورئيس هذه البلديه يصبح عضو في مجلس بلدية اسطنبول الكبرى
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وفي هذه الانتخابات فاز حزب CHP باغلبية البلديات الصغرى في اسطنبول وانقره لاول مره
_ في ولاية مانيسا كانت هناك مفاجأه كبيرة المدينة هي أحد أهم معاقل حزب العداله منذ تأسيسه لم يخسر فيها ابدا
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وفي انتخابات 2019 قرر حزب العداله بناء على الاتفاق مع حزب MHP دعم مرشح حزب MHP في البلديه
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وفاز حزب MHP بالانتخابات فيها
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وفي هذه الانتخابات عملوا نفس الشيئ لكن كانت المفاجأه أن حزبCHP فاز فيها
وكذلك تسبب حزب الرفاه الجديد بفوز حزب CHP بالاغلبيه في مجلس البلديه ايضا
_ لأول مره في تاريخ وفي حدث تاريخي حزب CHP يفوز برئاسة بلدية كوتاهيه على المرشح المشترك لحزب العداله وMHP
_ لأول مره في تاريخ حزب CHP يفوز ببلدية بورصه ولأول مره
حزب العداله في تاريخه يخسر بلدية بورصا
_ لاول مره في تاريخ حزب CHP يفوز ببلدية كيليس بانتصار كاسح على حزب العداله
_ لأول مره في تاريخ CHP يفوز ببلدية زنجولداغ بانتصار كاسح على مرشح حزب العداله
_ لأول مره في تاريخ حزب CHP يفوز ببلدية كيرك قلعه بانتصار كاسح على مرشح حزب العداله
_ لاول مره منذ 30 عام حزب CHP يفوز ببلدية اسكودار باسطنبول على حزب العداله
_ لأول مره منذ 2014 يخسر حزب العداله مدينة شانلي اورفا
لصالح حزب الرفاه الجديد
في العاده يفوز حزب العداله في هذه الولايه بنسبة60%
هذه المره لم يصل حتى لم يتعدى 37%
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