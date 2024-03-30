تحطم طائرة عسكرية روسية بسواحل القرم

تعرضت طائرة عسكرية روسية لحادث تحطم، الخميس، 28 مارس/آذار 2024 في البحر قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

أكد حاكم مدينة سيفاستوبول، التي ضمتها موسكو في عام 2014، عن الحادث عبر تطبيق تليغرام، مشيرًا إلى أن الطيار تمكن من القفز بسلام وتم انتشاله بسلام من قبل فرق الإنقاذ في المدينة. ولم تتعرض حياة الطيار للخطر.



تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الطائرة وهي تسقط من السماء، بينما أظهرت مقاطع أخرى الطيار وهو ينجرف بالمظلة بعد القفز.

سيفاستوبول، المقر التاريخي للأسطول الروسي في البحر الأسود، تقع على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014، وتعرضت لهجمات أوكرانية خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.



عربي بوست