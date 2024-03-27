27-03-2024
شهداء وجرحى في عدوان أميركي استهدف دير الزور
تعرضت أحياء في مدينة دير الزور شرقي البلاد لغارات جوية أميركية في ساعات الفجر يوم الثلاثاء.
واستهدفت الغارات منطقة الصالحية في مدينة البوكمال، بالإضافة إلى المناطق السكنية في مدينة الميادين وحي القصور في دير الزور.
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وأسفر هذا العدوان عن استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وفي أحداث متصلة، قامت وسائط الدفاع الجوي السورية قبل عدة أيام بصد صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على نقاط في ريف دمشق، حيث تمت إسقاط بعضها دون وقوع خسائر بشرية.
الميادين
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