الأسد يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

19-03-2024

الأسد يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

تقدم الرئيس بشار الأسد بتهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لروسيا الاتحادية بأغلبية كبيرة.

في برقيته، أشاد الأسد بالثقة العالية التي أبداها الشعب الروسي ببوتين وبسياساته الوطنية والاستراتيجية التي تعكس مصالح روسيا وتقوم على المبادئ والقيم، معبراً عن أمنياته لبوتين بالتوفيق والنجاح في مسؤولياته ومهامه وفقاً لروسيا اليوم.

يُذكر أن بوتين حصل على فوز ساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.28% من الأصوات، وسط مشاركة قياسية بلغت 77.44%.

قدّم زعماء دول العالم التهاني لبوتين بالفوز الكبير، مؤكدين الدعم القوي الذي يتمتع به في هذه المرحلة الهامة لروسيا.

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