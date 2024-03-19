انفجارات عنيفة تهز الحدود السورية الأردنية

أشارت وكالة سبوتنيك إلى وقوع انفجارات قوية في المنطقة الحدودية بين سوريا والأردن، خلال مساء يوم الأحد الماضي.

هذه الانفجارات وقعت في ريف محافظة درعا الشرقي، قرب معبر “نصيب” الحدودي. تزامنت هذه الانفجارات مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الأردنية، مما يشير إلى إمكانية أن تكون الانفجارات نتيجة لضربات جوية أردنية.

في الشهر الماضي، أعلن الجيش الأردني عن نجاحه في إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من الأراضي السورية.

وفقًا لمصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية، تمكن الجيش بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر المنطقة الشرقية.

هذه العملية أسفرت عن مقتل 5 مهربين وإصابة 4 آخرين، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتسليمها إلى الجهات المختصة.

في نفس السياق، تباحث وزراء داخلية سوريا والعراق ولبنان والأردن في العاصمة الأردنية عمان قبل شهر بشأن الجهود المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات.

تُعلن السلطات الأردنية بانتظام عن ضبط كميات من حبوب “الكبتاغون” ومختلف أنواع المخدرات، وتُكثف القوات الجوية الأردنية ضرباتها على مواقع لتصنيع المخدرات في محافظتي درعا والسويداء.

وفي العام الماضي، اجتمعت اللجنة الأردنية – السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، في إطار مخرجات اجتماع عمّان التشاوري.

وفي إطار هذه الجهود، هدد الملك عبد الله الثاني بالعمل بحزم ضد أي تهديد للأمن الوطني والإقليمي.

