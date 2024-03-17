إيران تعلن استعدادها لتعزيز القدرات الدفاعية والردع السورية

أكد وزير الدفاع العماد علي محمود عباس على عدم توفير أي فرصة للولايات المتحدة لتخريب الاستقرار والأمن في المنطقة، وأكد على عدم قانونية التواجد الأميركي في سورية، معتبراً أن القوات الأميركية أصبحت “قاعدة لدعم الجماعات الانفصالية والإرهابية”.

وأدلى وزير الدفاع بهذا التصريح خلال لقائه بنظيره الإيراني محمد رضا أشتياني في طهران، حيث أشار أشتياني إلى أن أي تصرف استراتيجي خاطئ من الولايات المتحدة وإسرائيل سيزيد من تفاقم الوضع في المنطقة.

كما أدان أشتياني الهجمات الإسرائيلية على سورية والتي تستهدف البنية التحتية بحجة مواجهة محور المقاومة، مؤكداً على ضرورة إيجاد قوة ردع لمواجهة هذه الهجمات.

وأعلن أشتياني استعداد وزارة الدفاع الإيرانية لدعم وتطوير القوات السورية، مؤكداً دعمهم لسورية في حربها ضد الإرهاب.



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