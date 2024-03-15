استقرار أسعار الذهب في سوريا

استقرت أسعار الذهب في سوريا الخميس الموافق 14 آذار2024 ليبق محافظاً على مستوياته القياسية و التاريخية.



و استقر سعر غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع عند 840 ألف ليرة سورية وسعر شراء 839 ألف ليرة، بينما استقر الغرام عيار 18 سعر مبيع 720000 ليرة وسعر شراء 719000 ليرة.



كما استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 عند 31 مليون ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و 900 ألف ليرة، واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 7ملايين و 75 ألف ليرة سورية.



وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.



على صعيد آخر، حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بواقع 13400 ليرة للدولار الواحد، وسعر الليرة السورية مقابل اليورو بواقع 14521 ليرة لليورو الواحد.

عالميا، ذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2171.05 دولاراً للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2175.40 دولاراً.