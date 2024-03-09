حضور لافت للأعمال الاجتماعية .. خريطة الدراما السورية لموسم رمضان 2024

يشهد الموسم الدرامي السوري خلال رمضان 2024 حضور لافت للأعمال الاجتماعية على حساب باقي الأنواع الدرامية من كوميدية وتاريخية وشامية، إذ استطاع النجاح بالوصول للعرض على المحطات العربية 9 أعمال اجتماعية، 3 أعمال كوميدية، 4 بيئة شامية، وعمل وحيد تاريخي، بالإضافة إلى 3 أعمال “بان آراب”.

شراكة مستمرة

وتستمر هذا العام شراكة كل من النجم “تيم حسن” والمخرج “سامر برقاوي” مع الكاتب “عمر أبو سعدة” وشركة “الصباح” اللبنانية، من خلال المسلسل التاريخي “تاج”، الذي يجمع الفنان القدير “بسام كوسا” و “فايا يونان” في أول شراكة مع “حسن”.

وتدور قصة المسلسل حول أحداث حصلت في دمشق في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، قبل استقلال سوريا عن الاستعمار الفرنسي بسنوات قليلة، وتتحدث عن شخصية “تاج” الذي يجسدها “تيم حسن”، وهو ملاكم يواجه الخسارة في العديد من جوانب حياته بسبب تمسكه بقيمه ومبادئه الوطنية.

ويجسد “كوسا” دور “رياض بيك”، وهو تاجر دمشقي يكون متواطئاً مع الفرنسيين بالخفاء، فينشأ صراع بينه وبين “تاج” بسبب علاقة حب تجمع الأخير بابنة رياض التي تُدعى “نوران” وتجسّد شخصيتها الفنانة “فايا يونان”.

ويشارك في المسلسل كل من بسام كوسا، تيم حسن، فايا يونان، نورا رحال، إيهاب شعبان، كفاح الخوص، جوان خضر، عبد الرحمن قويدر، فادي زغيب، أوجا أبو الذهب، ويعرض على مجموعة قنوات “mbc” بالإضافة لقناتي “سما” و “الجديد”.

9 أعمال اجتماعية بينها مسلسلات من العام الماضي

وتنافس شركة “قبنض” للإنتاج الفني هذا العام بالعمل الاجتماعي “الصديقات، القطط”، وهو عمل اجتماعي مُعاصر تدور أحداثه حول سيدة تمتلك سلطة ونفوذ كبيرين، وتعمل على تشغيل السيدات كراقصات لإنشاء علاقات مع أصحاب النفوذ.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من سوزان نجم الدين، فايز قزق، نظلي الرواس، رنا شميس، إمارات رزق، عبد الفتاح المزين، صفاء سلطان، صباح الجزائري، ترف التقي، روعة السعدي، تيسير إدريس، ورامي أحمر.

والصديقات – القطط من تأليف: أحمد السيد وجودت البيك، إخراج: محمد زهير رجب، ويعرض على قنوات الشاهد، لنا، سما، وسوريا دراما.

وتنافس شركة “الأدهم” بمسلسل “أغمض عينيك” وهو عمل إنساني يعالج المشكلات التي يتعرّض لها مرضى “طيف التوحد” عبر قصة طفل يُعاني من المرض، وتحاول والدته تأمين حياة طبيعية ومستقرة له.

ويجمع العمل على قائمة أبطاله كل من: منى واصف، عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، فايز قزق، وفاء موصللي، أحمد الأحمد، حلا رجب، جابر جوخدار، هاني شاهين، ومصطفى المصطفى، وهو من تأليف: أحمد الملا ولؤي النوري، وإخراج: مؤمن الملا.

ويعرض المسلسل على قنوات “SBS” السعودية، السومرية، لنا، سما، رؤيا الأردنية، الشرقية الإماراتية، وسوريا دراما، ليكون العمل الاجتماعي الأكثر تسويقاً لهذا العام.

وأعلنت المخرجة “رشا شربتجي” عبر حسابها على “فيسبوك” عن عملها الوحيد لهذا العام، وهو مسلسل “ولاد بديعة”، الذي تدور حكايته بين زمنين بالقرب من نهر بردى في دمشق، إذ ينشأ الصراع بين الدباغين والفلاحين، ومع ظهور امرأة جميلة وغامضة في الماضي ندخل في سيرة عائلية لأربع أخوة وعلاقتهم ببعض بين الصراع والاتحاد والخلاف واختبارات الأخوة الحقيقية.

ويؤدي أدوار البطولة في العمل كل من: سلافة معمار، محمود نصر، سامر إسماعيل، يامن الحجلي، نادين تحسين بك، نادين خوري، إمارات رزق، ديمة الجندي، محمد حداقي، لين غرة، لينا حوارنة، وسام رضا، هافال حمدي، غزوان الصفدي، عدنان أبو الشامات، ولاء عزام، مصطفى مصطفى، وتيسير إدريس.

والمسلسل من تأليف: علي وجيه ويامن الحجلي، إخراج: رشا شربتجي، إنتاج: بنتا لينس، ويعرض على قنوات “mbc”، سما، وسوريا دراما.

وسينافس هذا العام الكاتبين “يامن الحجلي” و “علي وجيه” في مسلسلين، إذ يعرض لهما هذا العام مسلسل “مال القبان”، الذي تم تأجيله العام الماضي، ويتناول العمل مجموعة حكايا من الواقع السوري مع التطرق للوضع المعيشي الراهن.

ويقوم ببطولته بسام كوسا، سلاف فواخرجي، يامن الحجلي، وغيرهم، ويدور في إطار اجتماعي يحاكي الواقع السوري المعاصر، وما يواجهه السوريون من أزمات في حياتهم اليومية من خلال مجموعة من القصص.

والعمل من إخراج سيف الدين سبيعي وإنتاج شركة إيبلا، ويعرض على قنوات “SBS” السعودية، لنا، سما، سوريا دراما، و”art” حكايات.

ومن المسلسلات المؤجلة، والتي لاقت طريقاً للعرض هذا العام، الجزء الثاني من مسلسل كسر عضم “السراديب”، ويتولى إخراج الجزء الجديد كنان إسكندراني، بعد اعتذار رشا شربتجي، بينما تولى الكتابة كل من هلال الأحمد ورند حديد.

ويشارك في بطولته كل من عبد المنعم عمايري، سلوم حداد، أندريه سكاف، سوسن ميخائيل، فوزي بشارة، صباح السالم، وهو من إنتاج شركة “كلاكيت”، ويعرض على قنوات: أبو ظبي، العربي2، لنا، وlbci.

وفاجأ مسلسل “وصايا الصبار” الجمهور بعد ظهور إعلان العمل على قناة أبو ظبي، وهو مستوحى من مسرحية شكسبير الشهيرة “ماكبث”، ضمن 17 حلقة، ومن إخراج سمير حسين، وتأليف فادي حسين، ويؤدي أدوار البطولة: أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، صفاء سلطان، وفايز قزق.

وتنافس شركة “الحلم” للإنتاج الفني عبر مسلسل “ثمن الخيانة”، الذي يندرج ضمن إطار الدراما المعاصرة، إذ يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية المشوقة.

ويشارك في المسلسل كل من: رنا الأبيض، جيني إسبر، سعد مينا، عامر علي، أمانة والي، حمادة سليم، حيدر أحمد، علا باشا، جمال العلي، لين برازي، رائد مشرف، شروق البني، غسان عزب، آنا السيد، غدير عمر، وطارق نخلة.

و“ثمن الخيانة” من تأليف: نعيم الحمصي، إخراج: نعيم الحمصي، إنتاج: الحلم، ويعرض على قناة سوريا دراما.

وأعلن صناع مسلسل “ترانزيت” عن عرض العمل على منصة “أمازون برايم” ليدخل منافسة الأعمال التي تعرض على التلفزيون والمنصات، وهو مستوحى من المسلسل الباكستاني الشهير “Chupke Chupke”، وتم تصويره بالكامل في دولة الإمارات.

والمسلسل سيناريو وحوار الكاتبة السورية لجين خلف، وإخراج باسم السلكا، وبطولة نادين تحسين بيك، هافال حمدي، جهاد سعد، نادين خوري، بديع أبو شقرا، جلال شموط، نظلي الرواس، نورا رحال، مؤيد الخراط، إلى جانب ممثلين من الإمارات ومصر والسودان والأردن.

وتدور أحداث العمل حول حياة زوجين يشرعان في رحلة مشتركة، ويشاء القدر أثناء رحلتهما أن يدخلا بأحداث وتفاصيل غير متوقعة، ضمن مزيج ساحر من الرومانسية والدراما والتجارب الإنسانية، لتتقاطع الأحداث مع جريمة قتل غامضة تتكشف تفاصيلها مع مرور الوقت.

وتدخل المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني هذا العام المنافسة عبر العمل الاجتماعي “رماد الورد”، الذي تدور قصته حول قاضي يُحقق في جريمة قتل لتقوده تحقيقاته إلى مزيد من المتورطين بابتزاز عدد من الشباب والفتيات على تطبيق “تيك توك”، والعمل من تأليف وإخراج ديانا فارس.

الشامي مستمر

واستثمرت شركة “غولدن لاين” نجاح الجزء الأول من مسلسل “العربجي” لتنتج جزء ثاني منه هذا العام وتسوقه لأكثر من 10 محطات منها: لنا، سما، رؤيا، السعودية، سلطنة عمان وغيرها.

ومسلسل “العربجي” من وحي البيئة الشامية وينتمي إلى مرحلة تاريخية محددة بين عامي 1800 و 1830، وحافظ على أبطال الجزء الأول وهم: باسم ياخور، سلوم حداد، نادين خوري، وديمة قندلفت، وهو من تأليف: عثمان جحا ومؤيد النابلسي، إخراج: سيف سبيعي.

وتنافس شركة “أشرف غروب” في باكورة أعمالها بالمسلسل الشامي “عزك يا شام”، وهو عمل يدور حول حارة شامية تُدعى “حارة العنبر”، إذ تتناول كل حلقة قصة مختلفة بإطار تشويقي.

ويشارك في بطولته كل من: فايز قزق، سعد مينا، حسام تحسين بك، سحر فوزي، جيني إسبر، وفاء موصلي، لينا حوارنة، محمد حداقي، عبير شمس الدين، وأمانة والي، ومن تأليف: نادين خليل ومحمد حميرة، وإخراج: رشاد كوكش، ويعرض على قناة “lbc روتانا”.

وانتقلت شركة “شاميانا” للأعمال الشامية، إذ تشارك بمسلسل “الوشم”، من بطولة: دانا جبر، وفاء موصللي، لينا حوارنة، علي كريم، أمانة والي، فاديا خطاب، عاصم حواط، وريم عبد العزيز، من تأليف: قاسم الويس، إخراج: عمار تميم، ويعرض على قنوات: لنا، سوريا دراما، دجلة، والفلوجة.

وتنافس شركة “قبنض” بمسلسل آخر ولكن ضمن البيئة الشامية، وهو مسلسل “بين أهلي”، وتدور أحداثه خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث يقدم العمل عدة خطوط تشويقية ورومنسية وكوميدية.

ويؤدي أدوار البطولة كل من: أيمن زيدان، صفاء سلطان، جيني إسبر، مديحة كنيفاتي، رامي الأحمر، عبد الفتاح المزين، ويعيد العمل الدكتور فؤاد شربجي للكتابة بعد غياب تحت إدارة المخرج تامر إسحق، ويعرض العمل على عدة قنوات منها: الشارقة، الطفرة، لنا، المنار وغيرها.

عودة كوميدية

وفاجأ الممثل باسم ياخور جمهوره عندما أعلن عبر حسابه على “فيسبوك” عن تصوير مسلسل كوميدي تحت عنوان “شر البلية”، والذي يدور حول شخصية “أبو عرب” المعروف بلسانه اللاذع، وصوّر العمل في لبنان.

والعمل من تأليف مجموعة كتاب وإخراج وائل أبو شعر، ويشارك الممثل باسم ياخور البطولة كل من: رنا شميس، نادين تحسين بك، نظلي الرواس، وأندريه سكاف، ويعرض على قناة “العربي2”.

والعمل الكوميدي الآخر المشارك بالسباق الرمضاني مسلسل “حبو بعض”، وهو عبارة عن لوحات كوميدية تتناول قصصاً اجتماعية من تأليف غدير يوسف، غيثاء عباس وإخراج سليم شامية، وبطولة كل من أندريه سكاف، جمال العلي، تولاي هارون، وغيرهم، ويعرض على قناة سوريا دراما.

وينافس مسلسل “عريس تحت الطلب” ضمن فئة الكوميديا، من إنتاج شركة “شاميان”، وتأليف نسرين الحيلوني، ومن إخراج عمار تميم، ويتناول قصص اجتماعية بقالب كوميدي، ويعرض على قنوات: دجلة، لنا، وسوريا دراما.

وكانت هذه قائمة المسلسلات التي لاقت طريقاً للعرض قبل شهر رمضان، رغم إعلان صناع أعمال أخرى عن بوسترات أعمالهم على أمل إيجاد عرض مناسب مثل مسلسل “كانون”، ومسلسل “دوار شمالي”، ومسلسل “هيك اتطلقنا”.

سوريون في “البان آراب”

ويشارك بعض النجوم السوريين في المسلسلات العربية المشتركة التي ضمت هذا الموسم حضوراً إخراجياً ومشاركة التأليف.

ويخرج السوري محمد عبد العزيز مسلسل “نقطة انتهى” من تأليف السوري فادي حسين وإنتاج شركة “الصباح” اللبنانية، وهو عمل بوليسي يتحدث عن شخص يعيش الحياة بانتظام، وتؤدي حادثة معينة إلى تغيير حياته ليصبح شخصاً خطيراً ومجرماً كبيراً.

ويشارك فيه كل من الأبطال: عابد فهد، أنس طيارة، عادل كرم، ندى أبو فرحات، صالح الحايك، وفاء طرييه، خالد السيد، جورج شلهوب، محسن غازي، وبياريت قطريب، ويعرض على محطات لبنانية وعربية عدة.

ويشارك الممثل محمد الأحمد في الجزء الثاني من مسلسل “2020” وهو مسلسل “2024”، إلى جانب اللبنانية نادين نسيب نجيم، والعمل من تأليف بلال شحادات، إخراج فيليب أسمر، ومن إنتاج شركة سيدرز آرت برودكش – الصباح، ويدور ضمن 15 حلقة ويعرض على عدة قنوات لبنانية وعربية.

ويجمع مسلسل “نظرة حب” الممثل السوري باسل خياط واللبنانية كارمن بصيبص للمرة الأولى في قصة رومانسية، ويشارك في العمل: آمال سعد الدين، هبة نور، جفرا يونس، جمال العلي، سارة بركة، طيف إبراهيم، مازن عباس، بيير داغر، ميشيل حوراني، رندة كعدي، وسعيد سرحان.

وتدور أحداثه في إطار قصة اجتماعية ورومانسية، وهو من تأليف السوري رافي وهبي، إخراج المصري حسام علي، إنتاج الشركة السورية “إيبلا”، ويعرض على عدة محطات عربية.

ويعتبر موسم رمضان 2024، عودة قوية للدراما السورية إلى الساحة العربية، بعد إعلان عرض الأعمال المحلية على كثير من المحطات العربية التي قاطعت الأعمال السورية لسنوات طويلة.

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