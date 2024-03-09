وزارة التربية تحدد ساعات الدوام المدرسي خلال شهر رمضان

09-03-2024

وزارة التربية تحدد ساعات الدوام المدرسي خلال شهر رمضان

بينت الوزارة أنه تم اختصار 5 دقائق من كل حصة درسية لتصبح 40 دقيقة واختصار 5 دقائق من كل فرصة لتصبح 10 دقائق.

ولفتت الوزارة في بيانها الذي تم تعميمه على مديرياتها بالمحافظات إلى أن الدوام الصباحي في المدارس ذات الدوام النصفي يبدأ الساعة 7.30 وينتهي الساعة 11.10 في حال وجود خمس حصص في حين يبدأ الدوام المسائي الساعة 11.30 وينتهي الساعة 3.40.

وذكرت أن الدوام الصباحي في المدارس ذات الدوام النصفي يبدأ الساعة 7.30 وينتهي الساعة 11.50 في حال وجود ست حصص ويبدأ الدوام المسائي الساعة 12 وينتهي الساعة 4.20 .

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