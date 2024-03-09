إسرائيل تستعد لعملية برية محتملة في لبنان

كشفت وسائل إعلام العدو أن إسرائيل تعد خطة لعملية برية محتملة في لبنان، وذلك في سياق التصاعد العسكري المستمر مع حزب الله على مدى الأشهر القليلة الماضية.

ووفقًا لتقرير قناة 13 الإسرائيلية، يقوم الجيش حاليًا بصياغة خطة للدخول البري إلى لبنان، ويشير التقرير إلى أنه في إطار استعداداته لاحتمال نشوب حرب في الشمال، قد كلف الجيش العميد موشيه تمير بإعداد عدة خطط محتملة لعملية برية في لبنان بمستويات متنوعة.

يُذكر أن تمير كان قد صاغ سابقًا خطة دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى غزة، وقد طُلب منه استخلاص الدروس من التجربة السابقة في القطاع.

تستمر التوترات اليومية والقصف المتبادل عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، مما أثار مخاوف من توسع نطاق الصراع في المنطقة، وسط جهود دولية وإقليمية لوقف هذه الهجمات المتبادلة.

وخلال هذا التصعيد، أسفرت الأحداث عن استشهاد ما لا يقل عن 302 شخص في لبنان، أغلبهم من مقاتلي حزب الله، بالإضافة إلى 51 مدنيًا.

في إسرائيل، سُجل مقتل 10 جنود و7 مدنيين وفقًا للإحصائيات الرسمية للجيش.



سكاي نيوز عربية