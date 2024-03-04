ركود سوق الهواتف المحمولة في سوريا

سجلت أسعار الموبايلات في سوريا خلال الأيام الماضية، تراجعا وانخفاضا بالأسعار للعديد من أنواع الأجهزة.



وبلغ سعر جهاز Samsung Galaxy Z Fold5 5G 31 مليون و886 ألف، وجهاز Samsung Galaxy Z Flip5سعره 18 مليون و980 ألف، وجهاز Samsung Galaxy Z Fold3 5G سعره 29 مليون و230 ألف، وجهاز Samsung Galaxy A34 5G سعره اليوم 6 مليون و757 ألف.



أما بالنسبة لأجهزة الآيفون، فجهاز iPhone 15 Pro Max سعة تخزين (512) سعره 37 مليون و960 ألف، وجهاز iPhone 14 Pro سعره 34 مليون و 910 ألف.



وبالنسبة لأسعار أجهزة الشاومي، سجل جهاز Xiaomi 13 Ultra سعر 20 مليون و500 ألف، وجهاز Redmi Note 12 Pro Speed سعره اليوم 7 مليون و501 ألف.



وقال الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد الرزاق،أن هناك أسباب عدة لانخفاض أسعار الهواتف المحمولة أولها هو انخفاض سعر صرف الدولار، والذي له تأثير بشكل كبير على الأسعار لكون الهواتف جميعها مستوردة، ما ساهم بانخفاض سعرها بالسوق المحلية، ولكنها تبقى هذه الأسعار بالنسبة للأفراد مرتفعة، والسبب الثاني هو لجوء الأشخاص لشراء الهواتف المستعملة بدلاُ من الجديدة، والسبب الثالث هو ارتفاع سعر جمركة الموبايل.



وقال حبزة: تم إرسال كتب من قبل جمعية حماية المستهلك إلى وزارة المالية والهيئة الناظمة للاتصالات بضرورة خفض سعر المبلغ الجمركي، وكان رد الوزارة بأنها تتقاضى فقط 30% من المبلغ، و70% تتقاضاها الهيئة الناظمة للاتصالات من أجل السماح للهاتف بالعمل على الشبكة، ما أدى إلى ركود في سوق الهواتف المحمولة أي أنه لم يعد هناك إقبال على الشراء.



وأضاف الخبير الاقتصادي: إن القدرة الشرائية للفرد في تدني مستمر، فهو يبحث اليوم عن تأمين الغذاء ومستلزماته الأساسية، لافتاً إلى أن العديد من المغتربين يرسلون موبايلات إلى ذويهم، وعند استلامه يكونوا مضطرين لدفع مبالغ كبيرة لتعمل الأجهزة على الشبكة، وبذلك تراهم يحجمون عن استخدامه أو يلجؤون لكسر الـ (ime ) بطرق مخالفة وهذا يعرضه للمحاسبة القانونية، وهذه الأسباب جميعها أدت إلى انخفاض الأسعار.



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