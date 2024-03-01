يشكو العديد من مشتركي الاتصالات ولاسيما في المراكز الهاتفية الواقعة بالأرياف والبلدات البعيدة عن مركز المحافظات من مشكلة غياب الخدمات سواء الهاتفية أم الإنترنت خلال فترة تقنين الكهرباء الطويلة، ويبرر المعنيون في الاتصالات الغياب في الخدمات لعدم اكتمال شحن البطاريات المغذية للمقاسم، والتي تحتاج لساعات وصل طويلة من التغذية الكهربائية لتمتلئ وتقوم بعملها بالشكل الأمثل.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر خاص في الشركة السورية للاتصالات في تصريح بأن الشركة تسعى وضمن خطتها لهذا العام إنهاء مشاكل غياب خدمات الهاتف والانترنت في عدد من المراكز الهاتفية بالمحافظات من خلال استكمال تركيب منظومات الطاقة الشمسية في العديد من المواقع بالمحافظات.

وكشف المصدر أنه ووفقاً للعقود التي أبرمتها الشركة، سينطلق قريباً تنفيذ ربع عقد لتركيب منظومات الطاقة الشمسية لتغذية عدد جيد من وحدات النفاذ الضوئية في فروع الاتصالات بالمحافظات.

مشيراً إلى أنه وبالتوازي مع مشاريع الطاقة المتجددة تسعى الشركة أيضاً لتزويد المراكز الهاتفية الكبيرة بخطوط معفاة من التقنين الكهربائي، منوهاً في الوقت نفسه وجود صعوبة كبيرة بإمكانية تزويد المقاسم الصغيرة بهذه الخطوط المعفاة من التقنين.

وبحسب المصدر فإن إجمالي عدد مشتركي الهاتف في سورية يصل إلى نحو 2.8 مليون مشترك، في حين يصل عدد مشتركي خدمات الانترنت حوالي 1.7 مليون مشترك، وتالياً هناك نحو مليون و100 خط هاتفي بحاجة لربطه بخدمات الإنترنت.



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