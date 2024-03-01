مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في ريف حمص

تعرضت سيارة في ريف مدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص السورية لهجوم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية، حيث قامت بإطلاق صاروخ موجه عليها.

أفادت إذاعة “شام إف إم” بأن الاستهداف وقع قرب قرية النهرية في ريف القصير، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الهجوم تم بواسطة الطائرات المسيرة.

تبين في وقت لاحق أن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

في سياق آخر، أعلنت قناة الإخبارية السورية مساء الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم جوي إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، حيث تم تأكيد إسقاط عدد من الصواريخ .

ونجحت الدفاعات الجوية في إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقها الجيش الإسرائيلي.