جريمة قتل في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق

اعلمت شرطة ناحية جديدة عرطوز في ريف دمشق بالساعة الرابعة صباحاً من قبل مشفى جديدة التخصصي بدخول شخص إليهم مصاب بطلـقتين ناريتين بخاصرته.

تبين أن المصـ.اب يدعى (أوس . ز) وهو يعمل بمهنة طبيب ويبلغ من العمر خمسة وعشرون عاماً وأخبر الشرطة بحصول جريمة في منزله،وعلى الفور توجهت دوريات من شرطة ناحية جديدة عرطوز إلى منزل والد الطبيب في السكن الأول بجديدة عرطوز وتبين أن الأب أيضاً طبيب أسنان ويدعى (غيث) ووجد مصاب بطـ.لق ناري بالرأس ومسـ.دسه بجانبه، وابنتيه مفارقتا الحياة إثر إصـ.ابتهما بطـ.لق نـ.اري الأولى تدعى (نايا) عمرها ثلاثة وعشرين عاماً ،والثانية (ايليا) عمرها ثلاثة عشر عاماً.

وتبين أن الأب مصـ.اب بمرض نفسي ويتناول حبوب مهدئة بشكل مستمر ، والأم مقيمة خارج المنزل ويوجد خلافات مع زوجها.

مازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحـ.ادثة.