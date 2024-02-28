تركيا تعلن اغتيالها إحدى قياديات حزب العمال الكردستاني في سورية

أوردت وكالة “الأناضول” تقريرًا يفيد بأن الاستخبارات التركية نجحت في تحديد موقع قيادية بارزة في “حزب العمال الكردستاني” في مدينة القامشلي السورية.

ووفقًا للوكالة التركية، تمكنت الاستخبارات التركية من تحديد هوية أمينة سيد أحمد، القائدة في تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” في مدينة القامشلي السورية.

يشار إلى أن تركيا شنت هجومًا في أكتوبر 2019 على شمال شرق سوريا في إطار “عملية نبع السلام”، حيث كانت تستهدف المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد بدء انسحاب القوات الأمريكية من تلك المنطقة.

ووفقًا لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت الهدف من العملية هو طرد قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية بسبب علاقتها بحزب العمال الكردستاني، والذي تصنفه تركيا كتنظيم إرهابي.