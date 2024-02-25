طولها 6.3 متراً.. اكتشاف أنواع جديدة من ثعابين الأناكوندا في غابات الأمازون

اكتشف فريق علمي سافر إلى غابات “الأمازون” في الإكوادور للبحث عن ثعبان “الأناكوندا الخضراء الشمالية” غير الموثقة سابقاً، نوع جديد من الثعابين العملاقة، يبلغ طولها 6.3 متراً.

وانضم فريق من جامعة “كوينزلاند” الأسترالية إلى صيادين من قبائل “الواوراني” في رحلة استكشافية مدتها 10 أيام، للعثور على العديد من ثعابين “الأناكوندا” الكامنة في المياه الضحلة التي تتربص بالفريسة، وفق ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن قائد الفريق البروفيسور “بريان فراي”.

وأشار “فراي” إلى أن “حجم هذه المخلوقات الرائعة كان لا يصدق، إذ بلغ طول أنثى الأناكوندا التي صادفناها 6.3 متراً (20.7 قدماً)”.

وقال الفريق إنهم “سمعوا إفادات غير مؤكدة على رؤية ثعابين يبلغ طول الواحد منها 7.5 متراً (24.6 قدماً) ووزنها 500 كيلوغرام في المنطقة ذاتها”.



وذكر الخبراء، أن أنواع “الأناكوندا الخضراء الشمالية”، التي تم تحديدها حديثاً، انحرفت عن “الأناكوندا الخضراء الجنوبية” منذ ما يقرب من 10 مليون سنة، وأنها تختلف وراثياً بنسبة 5.5%.

وشرع الفريق البحثي في مقارنة وراثة “الأناكوندا الخضراء” مع عينات في أماكن أخرى لتقييمها كنوع مؤشر على صحة النظم البيئية، وحذّروا من أن “الأمازون يواجه العديد من التهديدات”.

يُذكر أن إزالة غابات حوض “الأمازون” بسبب التوسع الزراعي أدّى إلى فقدان ما يقدر بنحو 20 إلى 31% من مواطن الحيوانات، الأمر الذي سينعكس على 40% من الغابات بحلول عام 2050، وفق “فراي”.