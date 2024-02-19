هولندا تحاكم لاجئا من إدلب السورية كان يعمل مع مجموعة مسلحة

توجّهت النيابة الهولندية بطلب سجن لمدة 4 سنوات للاجئ السوري (46 عامًا)، الذي اتُهم بضلوعه في أعمال “سطو ونهب” في إدلب، بسورية.

وفقًا للنيابة، فإن اللاجئ المعني كان جزءًا من “مجموعة مسلحة” شاركت في أعمال سطو وسرقة من السكان المحليين في ريف إدلب، ونشطت في مدينة خان شيخون على الطريق الدولي حلب – دمشق (M5) بين 2012 ومايو 2015.

أكد أحد المدعين العامين على خطورة السير على الطريق الدولي خلال تلك الفترة بسبب نشاط المجموعة المسلحة.

وأشارت النيابة إلى أن السياق الصعب الذي حدث في وسط الحرب يجعل الأمور أكثر تعقيدًا، ، متهمة المشتبه به بالتسبب في صعوبات إضافية للمدنيين الذين يواجهون بالفعل ظروفًا صعبة.

شددت النيابة على أهمية أن لا تكون هولندا ملاذًا لارتكاب جرائم دولية، واتهمت المشتبه به بالمشاركة في “منظمة إجرامية” تستهدف ارتكاب جرائم دولية، خاصة جريمة النهب كجريمة حرب.

بدأ التحقيق مع اللاجئ بناءً على تقارير غير مؤكدة المصدر من دائرة الهجرة والتجنيس “IND” والشرطة الهولندية.

يذكر أن المشتبه به وصل إلى هولندا كلاجئ في عام 2019 وتم اعتقاله في أبريل 2021 في مركز لطالبي اللجوء بقرية “سانت أناباروتشي” في فريزلاند.

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