القوات الأمريكية تنفذ عملية إنزال جوي في الحسكة

نُفّذَت عملية إنزال جوي في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، حيث قامت القوات الأمريكية بالتعاون مع وحدات الكوماندوز التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية- قسد” بتنفيذ هذه العملية، استهدفت العملية منزلًا في قرية الرجلة الحمر، الموجودة على الخط الشرقي للمدينة.

وفقًا لمصدر موثوق، فإن العملية أسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما من الجنسية العراقية، والآخر يُدعى داود حماد، وهو من أبناء المنطقة.

أكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مقتل العراقي المعروف بـ”أبو سفيان” في عملية أمنية دقيقة في ريف الحسكة الجنوبي، ووفقًا للمركز، كان “أبو سفيان”، أو المعروف أيضًا بـ”محمود اللهيبي”، هو أحد أمراء تنظيم “داعش” والمسؤول عن خلايا التنظيم داخل وخارج مخيم الهول الذي يسيطر عليه “قسد” شرقي الحسكة.

تُنفذ الولايات المتحدة بشكل مستمر عمليات إنزال جوي في شرقي سوريا بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، وفي الشهر الماضي، نُفِّذَت عملية إنزال جوي في ريف دير الزور الشمالي، أسفرت عن اعتقال فرد يُشتبه في انتمائه لتنظيم “داعش”.



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