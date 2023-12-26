طوفان الأقصى.. أبرز التطورات
المقاومة الفلسطينية توقع 8 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل ومصاب بعد تفجير عين نفق بهم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية: إلغاء الاحتلال إقامة أحد موظفي الأمم المتحدة غطرسة على المجتمع الدولي وقفها
– المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين في صفوف قوات الاحتلال بقطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف آليتين عسكريتين للعدو الصهيوني بقذيفتي “RPG” في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي حافلة في خان يونس جنوب قطاع غزة.
– عشرات الشهداء والمصابين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية إلى اثنين.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف ناقلة لجنود الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وتوقعهم بين قتيل ومصاب.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة ثانية للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
– الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية مركزنا الذي يؤوي آلاف النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو الإسرائيلي شرق وشمال خان يونس جنوب قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة جيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة.
– الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي وإصابة آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بالقرب من ميدان الشهداء وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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