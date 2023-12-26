طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

26-12-2023

طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

المقاومة الفلسطينية توقع 8 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل ومصاب بعد تفجير عين نفق بهم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: إلغاء الاحتلال إقامة أحد موظفي الأمم المتحدة غطرسة على المجتمع الدولي وقفها

– المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين في صفوف قوات الاحتلال بقطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف آليتين عسكريتين للعدو الصهيوني بقذيفتي “RPG” في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي حافلة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– عشرات الشهداء والمصابين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية إلى اثنين.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف ناقلة لجنود الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وتوقعهم بين قتيل ومصاب.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة ثانية للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية مركزنا الذي يؤوي آلاف النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو الإسرائيلي شرق وشمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة جيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي وإصابة آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بالقرب من ميدان الشهداء وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...