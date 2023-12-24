١٨ وفاة و ٥٩ إصابة ضحايا الألغام خلال عام ٢٠٢٣ في دير_الزور

يسجل العام 2023 العديد من الحوادث نتيجة الألغام التي خلفت عشرات الضحايا، حيث جرى توثيق 18 حالة وفاة، و 59 إصابة متنوعة بعضها من النوع الخطير، سبب للمصابين إعاقات دائمة نتيجة بتر اطراف.

وسُجلت في شهر شباط من هذا العام حالتي وفاة، وثلاث إصابات، حيث توفي طفل وأصيب أثنان بانفجار لغم في الحسينية بريف دير الزور الشمالي الشرقي فيما توفي شخص وأصيب أبنه بانفجار لغم في منطقة هريبشة على الجهة الجنوبية للمحافظة.

وكانت حصيلة شهر آذار هي الاكبر، حيث سجلت ثلاثة حوادث، توفي فيها ثمانية أشخاص وأصيب ٥٠ شخصا نتيجة انفجار ألغام توزعت عل ثلاث حوادث الأول انفجار لغم بحافلة لمواطنين يعملون في جمع فطر الكمأة بريف دير الزور نتج عنه خمس شهداء و ٤٠ إصابة وكذلك أصيب ثلاثة بانفجار لغم في حي الرصافة، وتوفي ثلاثة، وأصيب سبعة بانفجار لغم في بناء مهجور في حي الحميدية ضمن المدينة.

أما في شهر نيسان توفي ستة أشخاص بانفجار لغم في منطقة البشري على الجهة الغربية للمحافظة.

وفي شهر تشرين الثاني سُجل إصابة ستة من عمال النظافة بديرالزور نتيجة انفجار مقذوف.

وخلال شهر كانون الأول سجل وفاة طفلين بانفجار لغم في مدينة البوكمال شرقي دير الزور.

يشار إلى ان هذه الاحصائيات تشمل فقط المناطق المحررة، حيث وقعت حوادث مماثلة في الطرف الثاني لنهر الفرات ضمن مناطق انتشار ميليشيات قسد، ولكن لا يوجد إحصائية دقيقة بعدد حالات الوفاة والإصابات.

المشهد